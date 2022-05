Onze man in het Stade de France zag Thibaut Courtois geschiedenis schrijven: “Is hij nu ook officieel onze grootste doelman ooit?”

Champions LeagueEen gigant. Letterlijk. Figuurlijk. San Tibu gaat in Madrid de legende in. In eigen land ook. In clubverband heeft Thibaut Courtois alles gewonnen, van de nationale titels over een Europa League tot de Champions League. Koninklijk palmares. In Parijs zette hij de kroon op een carrière. Onze man in het Stade de France, Kristof Terreur, zette zijn volgspot op Courtois en naasten. Hij zag monden openvallen: “Wat een fenomeen!”