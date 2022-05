Onze huisref over de afgekeurde goal van Benzema: “Ik begrijp de beslissing, maar vreemd dat ref niet naar scherm werd geroepen”

De VAR had enkele minuten nodig om de beslissing van ref Clément Turpin te volgen: géén doelpunt. “Ze hebben kennelijk lang gedebatteerd of het ‘deliberate play’ was”, aldus onze huisref Tim Pots. Of simpel gezegd: wilde Fabinho het schot op doel blokken of de bal bewust wegspelen (zie video hierboven)? In dat laatste geval was het géén buitenspel en zou het doelpunt dus geteld hebben.