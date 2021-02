Onze huisanalist Marc Degryse schuift De Bruyne en co naar voren als grootste uitdager van Bayern: “Nu of nooit”

Champions LeagueVanavond is het zover: dan begint de Champions League écht met de eerste wedstrijden van de 1/8 finales. De topaffiche is Barcelona-PSG, in Boedapest kijken Leipzig en Liverpool elkaar dan weer in de ogen. Onze huisanalist Marc Degryse neemt de kandidaten op winst alvast onder de loep en schat de kansen van Kevin De Bruyne en co hoog in.

Manchester City is na een sputterend seizoensbegin de laatste weken helemaal onder stoom gekomen. Pep Guardiola zag z'n ploeg afgelopen weekend tegen Tottenham voor de 16de keer op rij winnen. Marc Degryse ziet de Citizens die lijn ook in de Champions League doortrekken. “Ik denk dat dit het jaar van Manchester City en Guardiola kan worden”, steekt onze huisanalist van wal. “De voorbije jaren lieten ze het telkens afweten rond de kwartfinale omdat de verdediging niet altijd optimaal was.”

Die problemen lijken dit seizoen van de baan door de herontdekking van John Stones en de komst van Ruben Dias. “De manier van spelen is ook ietsje meer met in het achterhoofd: ‘We moeten zorgen dat we geen tegendoelpunten slikken’. Maar toch blijven ze aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen. De laatste weken zelfs zonder De Bruyne, maar mét Gündogan die plots ontploft.” Degryse vindt dat De Bruyne en co dit seizoen een unieke kans op de Beker met de Grote Oren krijgen. “Nu of nooit, zou ik bijna zeggen.”

Volledig scherm © AFP

Bayern de te kloppen ploeg

Dé topfavoriet blijft volgens Degryse de titelverdediger, Bayern München. “Ze steken er nu al anderhalf jaar met kop en schouders bovenuit. Zowel in de Bundesliga als in de Champions League. Het is een machine die blijft doordenderen.” Als belangrijkste outsiders kijkt Degryse naar PSG - al hangt dat grotendeels af van de terugkeer van Neymar, “want die hebben ze echt nodig” - en Atlético Madrid, al is-ie daar eerder sceptisch over. “Als je ze afweegt tegen Bayern en Manchester City, ben ik toch geneigd te denken dat ze eens overklast zullen worden.”

En wat met Barcelona en Lionel Messi? Afgelopen weekend etaleerde de Argentijn nog maar eens z'n kunnen met twee heerlijke goals, maar een eindzege in de Champions League is toch al zes jaar geleden. “Wat mij betreft mag Messi doorgaan tot de finale. Dat zou een ware stunt zijn, want die ploeg is volgens mij te jong om ‘all the way’ te gaan. Maar Messi afschrijven mag je nooit doen. Dat hebben we de laatste weken gezien. Hij blijft de beste.”

Bekijk hieronder de volledige voorbeschouwing: