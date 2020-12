Onze Club-watcher ziet hoe Club op vijf centimeter van de hemel strandt: “Het is niet tegen Lazio fout gelopen”

Champions League 3-0! Club Brugge boekt cruciale zege tegen Zenit en dwingt 'finale' af in Rome

3 december King Charles. Koele Hans. Handige Noa. Club Brugge speelde de quasi perfecte partij tegen een, moet gezegd, bijzonder bleek Zenit. Het trakteert zich zo op een ‘finale’ in Rome. Wint Club volgende dinsdag van Lazio, beukt het de poorten van de achtste finales op het kampioenenbal open. Van overwintering in de Europa League is Club nu al zeker. Er zijn al Belgische Champions League-campagnes geweest die heel anders zijn uitgedraaid.