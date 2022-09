Onze chef voetbal ziet Club missie volbrengen: “De mentaliteit van de coach zit er nadrukkelijk in. Zonder ‘sweat’ geen ‘glory’”

Champions League “Zo plat als een pint die een dag eerder was getapt”: Britse pers hard na wanpresta­tie Rangers tegen Union

In de Britse pers weinig lof voor Union, des te meer wordt er ingezoomd op de non-match van Glasgow Rangers. Vooraf hadden ze er nochtans alle vertrouwen in. “Van Bronckhorst erop uit om sprookjeclub even met de realiteit te confronteren”, kopte de Schotse Daily Mail op de dag van de wedstrijd nog. Pijnlijke titel, een dag later. De realiteit gisteravond aan Den Dreef leerde immers dat Rangers blij mocht zijn dat de averij niet zwaarder opliep.

