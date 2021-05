Onze chef voetbal zag het drama van Kevin De Bruyne vanop de eerste rij: “Het licht ging uit, zelfs bij de mensen rondom ons”

Champions League Real kan dankzij goedharti­ge oudere dame toch rekenen op Marcelo, ook Ramos, Valverde en Mendy mee naar Londen

4 mei Marcelo is vandaag dan toch met de selectie van Real Madrid afgereisd naar Londen, waar de Koninklijke het morgenavond opneemt tegen Chelsea in de terugmatch van de halve finale van de Champions League (heen: 1-1 in Madrid). De ervaren verdediger was opgeroepen als bijzitter bij de lokale verkiezingen in Madrid, maar moest uiteindelijk toch niet zijn verplichtingen nakomen.