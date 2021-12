Onze chef voetbal over de laatste strohalm van Club Brugge: “Ze hebben een Federer-slag nodig”

Champions LeagueMatchbal nummer twee voor Club Brugge. Van diep in de hoek achter de baseline, en hopend dat de vrienden uit Manchester City hun job doen in Leipzig. “Club is beland in een schimmig spel van ‘als’ en ‘indien’. Dat is zo zonde na die prima nazomer eind september. Wat rest, is ‘het’ proberen”, zegt onze chef voetbal Stephan Keygnaert. Daarbij kijkt hij naar de defensieve organisatie én Noa Lang - net op tijd richting beste vorm om in la ville lumière te schitteren.