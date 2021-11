Onvermijdelijke Cristiano Ronaldo redt Man United van nederlaag tegen Atalanta met twee treffers

Gouden Cross Gianni Meersman analyseert de start van het veldritsei­zoen en kijkt vooruit : “Als iemand de grote drie kan kloppen, is het Eli Iserbyt”

Gianni Meersman was tot eind vorig seizoen ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Dit jaar is hij minder in het veld te zien, omdat Meersman koos voor een avontuur als ploegleider bij Alpecin-Fenix. Bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft is hij actief op de weg, maar hij volgt het veldritwereldje nog op de voet. Meersman geeft in een interview extra tips voor jouw Gouden Cross-ploeg.

28 oktober