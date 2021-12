Onthutsend zwak Barcelona krijgt rammel bij Bayern en mag het na nieuwjaar in de Europa League proberen

Champions League Marc Degryse: “Amper 2 goals! Dit FC Barcelona hoort niet thuis in de achtste finales”

“Onwaarschijnlijk... Slechts twee goals heeft FC Barcelona gescoord in deze Champions League!” Voor DPG-analist Marc Degryse is het verval bij de Catalaanse grootmacht anno 2021-2022 groot. “Alleen Malmö en Dynamo Kiev doen slechter. Tot dat niveau is Barça afgegleden. Ze horen niet eens thuis in die achtste finales." Collega-analist Jan Mulder, ook in de VTM-studio: “Wel wat betreft traditie en legende natuurlijk, maar niet op basis van het huidige elftal. Ze hebben 3-0 gekregen in Benfica.” Degryse: “Hoe kunnen ze vanavond dan ooit gaan winnen bij Bayern? Ja, natuurlijk zegt Xavi dat ie een plan heeft. Anders moet je de match niet eens beginnen natuurlijk.”

21:20