ONS RAPPORT. “Hij maakte keer op keer de verkeerde keuze”: liefst zes (!) gebuisden bij ondermaats Club na afstraffing tegen Porto

Champions League REACTIES. Mannaert: “Mignolet is wereldkee­per” - Mignolet: “Ongelofe­lijk. Nooit gedacht dat we het vanavond al zouden flikken”

Wat. Een. Prestatie. Vierde Champions League-match, vierde clean sheet voor Mignolet. Na weer enkele cruciale reddingen, niet in het minst op de ultieme poging van Morata. “Ongelofelijk”, riep de keeper. “Dit is nog niet binnengedrongen... Ik gooide bij die laatste poging mijn lijf en leden ervoor en kon zo met het hoofd redden. Dit typeert deze groep. Het is ook dankzij ons prima verdedigend werk dat ik die reddingen kon verrichten. Nee, ik kan het nog steeds niet geloven. Nooit gedacht dat we de kwalificatie vanavond al over de streep konden trekken. Natuurlijk is het voor mij extra plezant dat dit na vele reddingen van mezelf was en dat ik zo belangrijk kon zijn. Vier clean sheets, ongezien. Maar een pluim voor heel Club.”

13 oktober