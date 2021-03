Ongeloof ook bij Engelse analisten groot nadat Atlético géén penalty kreeg voor fout op Carrasco: “De VAR is een farce geworden”

Champions LeagueHet had gisteren anders kunnen aflopen op Stamford Bridge. Halfweg de eerste helft, bij 0-0, kreeg Atlético géén penalty nadat Azpilicueta Carrasco onderuit had getrokken. Ongeloof bij de bezoekers. Ook de Engelse analisten begrepen er niets van en wezen (alweer) naar de VAR. “Het is een farce geworden.”

Gisterenavond, minuut 25 in Chelsea-Atlético Madrid. Azpilicueta geeft een dramatisch trage terugspeelbal op doelman Mendy. Yannick Carrasco wil daarvan profiteren en met de bal aan de haal gaan, maar wordt in de zestien nog onderuit getrokken door de teruggekeerde Azpilicueta. Geen strafschop is het oordeel van scheidsrechter Orsato. Ook de VAR komt niet tussen. Carrasco en zijn teammaats kunnen hun ogen niet geloven. Een wedstrijdbepalende beslissing, want de stand is op dat moment nog 0-0 en Chelsea verdedigt een zuinige 0-1-voorsprong uit de heenmatch. Nog geen tien minuten later volgt de doodsteek. Ziyech scoort en zet de Blues op weg naar een 2-0-zege en de kwalificatie voor de kwartfinales.

Ook langs de lijn trokken Engelse analisten grote ogen bij de penaltyfase. Ex-Chelseaspeler Joe Cole was bij de rust duidelijk en zei dat er altijd een strafschop gefloten moest worden. “Chelsea is hier heel goed weggekomen. César (Azpilicueta, red.) ziet meteen na zijn dramatische terugspeelbal dat hij in de problemen zit, dus legt hij zijn arm om Carrasco heen. Slim gedaan van Azpilicueta, maar waarom de scheidsrechter bij deze fase niet naar de videobeelden is gaan kijken, is me een raadsel.”

Een analyse waar Rio Ferdinand, voormalig aanvoerder van Manchester United, zich onmiddellijk bij aansloot. Hij haalt uit naar de VAR en pleit voor meer transparantie. “Dit is opnieuw een voorbeeld van waarom de VAR zo’n farce is geworden. Ik ben er 100 procent zeker van dat als de ref de beelden ziet, hij een penalty geeft. Maar de VAR adviseerde niet om te gaan kijken. Dit is dus de reden waarom wij allemaal de conversaties tussen de scheidsrechter en de VAR zouden moeten kunnen volgen.”

