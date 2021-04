Onder impuls van Kevin De Bruyne buigt Man City scheve situatie helemaal om bij PSG

Champions LeagueKevin De Bruyne en Manchester City hebben een serieuze optie genomen op de finale van de Champions League. Op bezoek bij Paris Saint-Germain buigden De Bruyne en co in de tweede helft een scheve situatie helemaal om, onder meer dankzij een goal van de Rode Duivel himself.

Paris Saint-Germain-Manchester City. In sommige media een clash tussen de rijken genoemd, maar op het veld toch vooral een clash tussen goeie voetballers. Een clash tussen stijlen ook. Manchester City eiste vooral in de beginfase het leeuwendeel van het balbezit op, PSG loerde op de tegenstoot. Al na twee minuten dook Neymar een eerste keer op voor Ederson, maar de doelman kwam als winnaar uit het duel met z’n landgenoot. City had het moeilijk met de frivoliteit van Neymar, die op momenten weer ongrijpbaar was. Na een heerlijke één-twee testte hij de vuisten van Ederson.

Na een kwartier was het dan toch raak voor de thuisploeg. Di Maria schilderde een hoekschop perfect op het hoofd van Marquinhos, die overhoeks binnenkopte. De Bruyne en co moesten achtervolgen en creëerden ook twee kansen. Vooral Foden moést eigenlijk scoren. Vlak voor de pauze had de jonge Engelsman tijd én ruimte in de zestien, het schot op Navas was te flauw. PSG dook met een 1-0-bonus de catacomben van het Parc des Princes in.

Volledig scherm © EPA

Na de pauze hield PSG een kwartier gelijke tred met City - Verratti kwam zelfs een teen te kort voor de 2-0 -, maar dan stortte het Parijse kaartenhuisje volledig in elkaar. De Bruyne mikte een omhaal eerst nog over de kooi van Navas, enkele minuten later was het wel 1-1. Een voorzet van de Rode Duivel ging voorbij alles en iedereen aan de tweede paal binnen. Het momentum kantelde vanaf dan helemaal richting Engelse zijde. Mahrez trapte een vrije trap door de muur binnen, PSG moest niet veel later met z’n tienen verder na een gemene overtreding van Gueye op de achillespees van Gündogan.

Met een volledig weggedeemsterde Neymar en een onzichtbare Mbappé kon de thuisploeg City in de slotfase nooit meer in verlegenheid brengen. De Bruyne en co boekten een belangrijke zege in het Parc des Princes, die hen met anderhalf been in de finale van de Champions League zet. Al is er nog steeds de terugmatch in het Etihad.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 en win fantastische prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.