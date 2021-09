Onder de ogen van scheidsrechter Visser gaat Real in eigen huis onderuit tegen bescheiden Sheriff Tiraspol

Champions leagueDe ervaren Clement Turpin in de VAR-regiekamer tipte Lawrence Visser om de fase toch maar eens op het scherm te bekijken. Een lichte penalty wiste een stunt slechts even uit. Sheriff Tiraspol trok de broek af van Real Madrid. En gaf hoop aan alle kleintjes.

Delen per e-mail

Derde keer goeie keer. Als het aan Vinicius Junior had gelegen, had hij drie strafschoppen gekregen. Drie keer vroeg hij er één aan.

De eerste voor rust, toen hij aan de rand van de zestien een bal tegen de arm van Costanza. Lawrence Visser, de eerste Belgische ref in de Champions League sinds 2011, wuifde zijn claim weg. Wiegend vingertje.

In de tweede helft maakte Vinicius een tuimeling in het strafschopgebied. Bij een dribbel kreeg hij een lichte tik tegen de voetzool. De val was spectaculair, maar kon noch de Visser noch de VAR overtuigen. Na consultatie van Clement Turpin, de ervaren ref achter de knoppen, schudde Visser het hoofd: doorspelen.

Aan de zijlijn dacht Carlo Ancelotti er het zijne van. En hij liet dat ook horen.

Geen minuut later maakte de Braziliaan opnieuw een buiteling. Tussen Addo en Costanza dook hij over een knie. Visser floot eerst niet, maar Turpin dacht er na het bekijken van de beelden anders over. Hij riep de Belgische ref aan het scherm. Visser twijfelde niet. Hij jaagde eerst de protesterende spelers bij hem weg en wees dan naar de stip. Benzema zette die feilloos om. De gelijkmaker.

Volledig scherm © AFP

Ancelotti kreeg geel van Visser voor misbaar aan de zijlijn. De wenkbrauw ging omhoog. Met Casemiro was hij de grootste ster die in zijn boekje stond. Zes keer geel.

Visser leek de stunt van Sheriff af te knallen. De Moldavische dwerg was bij een scherpe counter verrassend op voorsprong geklommen. De perfecte voorzet van Cristiano - een andere - en de geplaatste kopbal van Yakhshiboev. Thibaut Courtois dook er heen, maar keek er naar. Knappe goal. De nationale nummer één bracht zichzelf in een volgende fase in de problemen. Onzorgvuldig uitvoetballen met de linker leidde bijna tot de 0-2. Yakhshiboev besloot net naast. Een sakkerende Courtois ontsnapte.

Die andere Belg aan de aftrap, Eden Hazard, deed zijn best om Real terug in de match te krijgen. Een van zijn betere matchen dit seizoen, maar ver van de beste Hazard. Hij zoog ballen naar zich toe, hij werd onderuit getrapt, hij dribbelde, hij speelde Benzema aan, hij haalde zelf uit. Zonder doelpunten, zonder assists. Voor het gevoel waren de 65 minuten die hij speelde misschien goed, voor de fysiek ook. Voor de perceptie minder. Hij is nog altijd de ouwe niet.

Volledig scherm © REUTERS

Real ging in het slot op zoek naar de winnende treffer, maar een stug verdedigend Sheriff hield stand. Met een zondagsschot klopte Thill Courtois. Een bal richting bovenhoek.

Op Bernabeu werd een straf verhaal geschreven. Sheriff realiseerde het onmogelijke. Een vernedering voor her grote Real Madrid. Een plaatsje in de geschiedenis voor de Moldavische kampioen.

Lawrence Visser was er in zijn eerste match aan de top, in de Champions League, als bevoorrecht getuige bij. Een nacht om nooit te vergeten.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.