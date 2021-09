Ondanks doelpunt van Ronaldo: tienkoppig Man United gaat kopje onder tegen Young Boys na tegengoal in 95ste minuut

Het moest een mooie avond worden voor Cristiano Ronaldo. De Portugees evenaarde in het Wankdorfstadion namelijk de legendarische Real-doelman Ikér Casillas met 177 optredens in de Champions League. ‘CR7' deed zich in Bern ook al onmiddellijk opmerken. Amper dertien minuten had Ronaldo nodig voor zijn eerste CL-treffer in zijn tweede periode bij Manchester United, terwijl hij de eerste keer pas in zijn 27ste CL-match voor United tot scoren was gekomen. In Bern was het zijn landgenoot Bruno Fernandes die Ronaldo op weg zette naar het openingsdoelpunt met een heerlijke assist buitenkantje voet.