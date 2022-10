Ondanks bizarre clausule startte Griezmann, met blauw haar, tegen Club Brugge

Anderzijds was de basisplaats van de Fransman ook opvallend omdat hij een aparte clausule in het contract heeft staan. De Madrilenen huren Griezmann van FC Barcelona. Maar als Griezmann 45 minuten speelt in minstens 50 procent van de wedstrijden, moet Atlético hem definitief overnemen van Barça voor 40 miljoen euro. Daarom dat Diego Simeone hem vaak pas laat invallen op het uur. Een trucje om het aantal gespeelde laag te houden en deze op termijn dus zeker niet te overschrijden. Dit seizoen begon Griezmann enkel in de stadsderby tegen Real Madrid in de basis. “Dat hij nu eveneens start, zegt iets over het belang van de match voor Atlético”, aldus Gilles De Bilde. “Want je zal zien dat Griezmann in de aankomende wedstrijden in La Liga opnieuw minder zal spelen.”