“Nú die kers nog op de taart”: onze chef voetbal vindt dat Club vol voor groepswinst moet gaan

Champions League Feest met bier en pizza in Brugse kleedkamer na kwalifica­tie, Verhaeghe: “Mata trakteert” - “En dan stuur ik de rekening naar de voorzitter”

Club Brugge speelde gisterenavond 0-0 gelijk op het veld van Atlético Madrid, maar toch was het achteraf groot feest in de kleedkamer. En terecht, want blauw-zwart plaatste zich dankzij de draw voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de knockout-fase van de Champions League. Voorzitter Verhaeghe kwam eens piepen en dolde met Mata, Vanaken genoot van een stuk pizza en Mignolet pronkte met zijn dikverdiende trofee van man van de match. “Je moet als keeper al heel goed zijn om die te winnen”, knipoogde ‘Big Si’. Geniet hierboven van de beelden.

13 oktober