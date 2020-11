Nog altijd onzekerheid over Haaland bij Dortmund: “We zullen zien wie speelt en Club is zeker een concurrent voor de eerste plaats”

Lucien Favre begon zijn persbabbel, die omwille van de coronadreiging in België in Dortmund doorging en niet zoals gewoonlijk in Brugge, met blessurenieuws uit eigen rangen. “Mats Hummels (die zaterdag in het competitieduel bij Arminia Bielefeld uitviel met een hamstringblessure, red.) gaat morgen zeker niet spelen”, legde de Zwitser uit.

“We hopen dat hij zaterdag opnieuw meespeelt tegen Bayern, maar het duel in Brugge komt zeker te vroeg. We hebben tot deze morgen zijn situatie geëvalueerd. Ik had hem er graag bij gehad, maar het is niet zo. Ik weet nog niet wie hem gaat vervangen. Het is moeilijk. We houden nog maar één fitte centrale verdediger (Manuel Akanji, red.) over, die het gewoon is met vier achterin te spelen. Of we dan opnieuw met drie achteraan gaan spelen? Dat kan. We hebben nog geen tijd gehad om te overleggen. Ik kan daar nog geen duidelijk antwoord op geven.”

Volledig scherm Lucien Favre en Mats Hummels. © Photo News

Haaland?

“Mats is een belangrijke schakel achterin, maar verdedigen doen we met het hele team”, ging Favre verder. “Ook de middenvelders en aanvallers horen daarbij. Ik ben over het algemeen heel tevreden over onze ontwikkeling in defensief opzicht. Vorig seizoen kregen we te veel goals tegen, dat lukt nu beter.” De Borussen kregen in de Bundesliga dit seizoen nog maar twee goals tegen in zes duels.

In aanvallend opzicht ontbrak in Bielefeld goudhaantje Erling Haaland. De twintigjarige Noor sukkelt met ongemak aan de knie. “Ik weet nog niet of hij zal spelen”, zei Favre. “We wachten af. We hebben voorin veel mogelijkheden. We gaan zien wie speelt. Ik weet het echt nog niet.”

Volledig scherm © Photo News

Ruggengraat

Favre en Dortmund speelden twee seizoenen geleden ook al tegen Club Brugge in de Champions League. De Duitsers wonnen toen in Brugge met 0-1 dankzij een zeer gelukkig doelpunt van Pulisic, in eigen huis bleef het 0-0. “Club Brugge was toen al een sterke tegenstander”, erkende Favre.

“Ik heb toen ook gezegd dat er veel mogelijk is. Ze hebben zich sindsdien ontwikkeld. Club Brugge heeft veel kwaliteiten. Ze hebben ook het voordeel dat hun ruggengraat, het middenveld met Rits, Vormer en Vanaken, altijd aan boord blijft. Daarbovenop komen enkele jonge spelers, die toch al wat ervaring hebben opgedaan in de competitie en Champions League. Het team speelt al een tijd samen. Dat zie je. Het is geen toeval dat ze Belgisch kampioen zijn. Dit Club Brugge wordt zeker een concurrent voor de eerste plaats. Dat zag je ook tegen Zenit en Lazio. We moeten rekening houden met hen.”

Voetballen op het randje

Favre kwam tot slot ook nog terug op de situatie rond het coronavirus, dat in België harder toeslaat dan in Duitsland. “We weten dat het gevaarlijk is in België, maar dat is het overal”, zei de Zwitser. “We willen spelen, want dit is de Champions League, de belangrijkste competitie. We willen in Brugge goed resultaat halen. We vliegen later als gepland naar België en komen na de wedstrijd meteen terug. We moeten allemaal oppassen en veel discipline hebben. Het is gevaarlijk. Dat weten we. Voetbal spelen in Europa in deze tijden is op het randje. Maar ik wil mij concentreren op het spel op het veld.”

Dortmund vliegt pas vanavond naar België en traint niet meer op Belgische bodem. “We proberen de ploeg werkelijk volledig af te sluiten van de buitenwereld in België”, voegde perswoordvoerder Arne Niehörster toe. “We wilden geen persconferentie in Brugge door laten gaan met journalisten in de zaal. We nemen ook een eigen kok en eigen security mee naar België. We zijn ervan overtuigd op die manier geen gevaar te lopen.”

Lees meer:

Volledig scherm © Photo News