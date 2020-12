Noa Lang over de vaderrol van Vormer: “Waar is ie? Ruudje? Hij is veel met me bezig en dat waardeer ik”

En of het dinsdag een historische avond kan worden voor Club. De achtste finales van het kampioenenbal, zou het? “Dit is waar ik vooraf op hoopte en stiekem over droomde, toen ik van Ajax naar Club ging. Nu we hier ook zijn, moeten we die doelstelling ook gewoon uitspreken. Wij willen overwinteren in de Champions League.“

Opvallend hoe vlot Lang zich geïntegreerd heeft in de hechte groep die Club is. “Vanaf dag één voelde ik dat ik goed in de groep lag, ja. Er is ook een papa die me in de gaten houdt hé (kijkt zoekend en lachend links en rechts naar boven) Waar is ie? Ruudje? Hij is veel met me bezig en dat waardeer ik erg. Ik heb een goeie band met hem. Met Philippe ook.”