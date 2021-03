Nieuwe remontada zit er niet in: PSG klaart nu wel de klus tegen Barça en Messi, die wereldgoal scoort én penalty mist

Champions LeagueGeen nieuw mirakel. FC Barcelona heeft het niet opnieuw kunnen flikken tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Het werd 1-1 in het Parc des Princes, nadat PSG de heenmatch in Spanje met 1-4 had gewonnen. Lionel Messi scoorde een wondergoal, maar miste ook een strafschop. Was dit zijn laatste CL-match ooit voor Barça?

Messi en Barça gingen in elk geval strijdend ten onder. De ploeg van Koeman ging er vol voor in Parijs. De tribunes waren leeg, de Spaanse brandstoftank (voor rust) vol. Vooral die van Ousmane Dembélé. De Fransman dook overal op, maar was te slordig in de afwerking. ‘t Was te vaak nét niet voor Barça.

De 1-0 van Mbappé

PSG was nerveus, Mbappé zat ook niet echt in de match. Maar met een erg ongelukkige actie hielp Lenglet z’n landgenoten dan maar een handje. Hij trapte domweg de schoen van Icardi uit. De VAR zag het, ref Taylor wees naar de stip. Mbappé faalde niet: 1-0. Een opdoffer voor Barça, maar de Spanjaarden bleven gaan.

Messi probeerde het eerst met een omhaal, daarna met een pegel van ver. Mét succes. De bal verdween enig mooi langs Navas in de kruising. ‘t Is ook een manier om je eerste veldgoal van de campagne te maken. Eerder scoorde Messi ook al vier strafschoppen en vlak voor rust kon hij die statistiek nog wat oprikken. Maar via Navas trilde de lat opnieuw - eerder had Dest die ook al geraakt. Voor Messi was het zijn eerste strafschopmisser op het kampioenenbal sinds februari 2015 - toen tegen Man City.

De geweldige goal van Messi

Juiste snaren

Maar Barça stónd er wel. Met z’n 3-5-2 haalt Koeman het beste uit z’n selectie, al was Griezmann ook in eigen land opnieuw zeer matig. Voor gevaar kon hij niet zorgen.

Zijn ploegmaats wel, al was het na rust wel minder. Pochettino raakte schijnbaar de juiste snaren bij rust, want PSG oogde een pak minder nerveus. De kloof was ook nog altijd drie goals.

Via Messi en Busquets kwam Barça wel nog in de buurt van de 1-2, maar Marquinhos en Navas stonden pal. Een kwartiertje voor tijd gooide Koeman z’n laatste troefkaarten op tafel, maar het haalde niets meer uit. Mbappé zit in de kwartfinale, Messi mag zich focussen op de titel en de beker in Spanje.

De penaltymisser van Messi

