Nieuwe regels in Champions League: 23 spelers op wedstrijdblad en 5 wissels

Champions League Antwerpse Parijze­naar Batubinsi­ka kijkt straks naar z’n vrienden: “Hoop dat Coman supermatch speelt, maar dat PSG wint”

23 augustus ‘t Is dé match van het jaar voor Dylan Batubinsika (24). En dan hebben we het niet over Antwerp-AA Gent van gisteravond, waarin de centrale verdediger na 11 maanden z’n comeback maakte, maar wel over de Champions League-finale van vanavond. Batubinsika is immers een rasechte Parisien, doorliep alle jeugdreeksen van PSG en is bevriend met ondermeer Presnel Kimpembe (PSG) en Kingsley Coman (Bayern München). “Ik ga héél geconcentreerd kijken straks. De gsm gaat uit”, lacht hij.