Neymar treitert Bayern na kwalificatie: “Ze flirtten hele avond, maar zagen meisje met iemand anders naar huis gaan”

Champions League Zakelijk Chelsea gaat, ondanks wereldgoal Taremi, voor het eerst sinds 2014 naar halve finales

13 april Een zakelijk Chelsea heeft zich voor het eerst in zeven jaar geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Een matig Porto lukte in de toegevoegde tijd nog wel een wereldgoal via Taremi, maar bood al bij al veel te weinig weerwerk.