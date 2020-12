Net geen mirakel: tienkoppig Club ziet in slotminuten gouden goal tegen deklat uit elkaar spatten

Champions LeagueNet geen mirakel. Maar wat was Club met z’n tienen er dicht bij. Een kopbal van Vanaken (2-2) deed blauw-zwart nog geloven in een absolute stunt, De Ketelaere schoot de ultieme kans in blessuretijd op de dwarsligger. Pijnlijk dat Club zich voor de rust zelf in de voet schoot. Met Mata en vooral Sobol als brokkenpiloten. Overwinteren doet blauw-zwart in de Europa League.

Zo veel verkeerd er voor Club ging in de eerste helft, zo heldhaftig werd er gestreden na de rust. Na elf minuten en slecht verdedigen van Kossounou stond Club al 1-0 achter. De Europese realiteit leek het lang niet te kunnen verloochenen. Wou Club vanavond stunten, moest het boven zichzelf uitstijgen. Dat gebeurde, maar uiteindelijk te laat. Niet voor de pauze. Alleen toen Lang even toverde en zijn door Reina voor zich uitgeduwd schot binnengewerkt zag door Vormer (1-1), leefde Club toen even op. De Ketelaere deed met een knap afstandsschot de Brugse harten even harder slaan. Naast. Vormer trapte over.

Bizar was het, dat net bij Mata als Brugse sterkhouder in de defensie als eerste het licht uitging. Een domme penaltyfout op Immobile, de spits zette zelf om (2-1). De volgende: Sobol, al na enkele minuten met geel achter de naam. Alsof de Oekraïener het lot wou tarten, zette hij een derde keer veel te laat in op de snelle Lazzari. Bij zijn tweede fout toonde ref Cakir nog onverklaarbaar clementie. De wissel Lang voor Deli getuigde van weinig geloof in een goeie afloop bij Clement.

Maar wát een slotfase. Een halfuur lang in die tweede helft leek de zaak volledig verloren. Immobile miste een grote kans op 3-1, Inzaghi wisselde al met het oog op de Serie A dit weekend. Tot minuut 76: voorzet Vormer, Vanaken die binnenkopte. Plots kon alles nog, zelfs met z’n tienen. Rits... paal! Maar ook een aanvallende fout. Minuut 92 dan, Mignolet was dan al aanvaller in plaats van keeper. Op een afgeweken voorzet van Okereke miste Vormer zijn uithaal, maar zo kwam de bal terecht bij De Ketelaere. Op een haar na miste hij zijn kroning tot absolute Brugse oppergod. De deklat was zijn deel. Zonde. Wat een zonde.

