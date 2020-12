Net geen mirakel: tienkoppig Club ziet in slotminuten gouden goal tegen deklat uit elkaar spatten - KIJK LIVE naar nabeschouwing met Mulder en Degryse

Champions League Club grijpt naast 12,2 miljoen extra

20:46 Club Brugge is in Rome heel ver verwijderd van een mogelijke achtste finale in de Champions League die 12,2 miljoen euro extra kan opleveren. 2,7 miljoen prijzengeld voor een zege plus 9,5 miljoen voor de kwalificatie voor de achtste finale. Maar de huidige Champions League-campagne is sowieso een financiële jackpot voor blauw-zwart.