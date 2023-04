Napolitaanse journalisten nemen ref op de korrel in San Siro, ook Spaletti ontevreden: “Onrechtvaardig, maar we kunnen er niets aan doen”

Osimhen keerde twee weken terug met een spierblessure na interlandverplichtingen. Zonder hem kreeg Napoli elf dagen terug meteen kletsen van AC Milan: 0-4. In de Serie A kunnen de Partenopei zo’n afranseling nog incasseren met een voorsprong van 16 punten op Lazio. Maar in de Champions League heeft Napoli die luxe niet. In de kwartfinale kan het op één week tijd over en out zijn. Dan helpt het niet dat ook die andere aanvaller, Giovanni Simeone, buiten strijd is.

KIJK. Milan-speler Leao trapt de cornervlag aan diggelen

Italiaanse journalisten nemen ref op de korrel, ook Spalletti boos

Ook Napoli-coach Luciano Spalletti was niet tevreden over de wedstrijdleiding. Steunpilaren Zambo Anguissa (na protest) en Kim missen de return door een gele kaart. Dat terwijl Leao bij Milan ongestraft een cornervlag doormidden mocht schoppen. “Het is onrechtvaardig, maar we kunnen er niks aan doen. Als we het hebben over gebaren, laten we het dan hebben over de cornervlag.”