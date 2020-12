Nacer Chadli getuigt over racismerel in PSG - Basaksehir: “Dit heeft ons diep geraakt”

Champions LeagueHij zit er nog altijd mee, vertelt hij aan de BBC. Nacer Chadli (31) was dinsdagavond vanop de eerste rij getuige van de racismerel tijdens PSG-Basaksehir. De Rode Duivel verdween mee in de kleedkamer. “Ik hoop dat we een voorbeeld hebben gesteld”, zegt Chadli. “Dit incident heeft ons diep geraakt.”

Drie landgenoten zaten er dinsdagavond met hun neus op, toen vierde ref Stefano Coltescu de boze assistent-coach van Basaksehir Pierre Webo aanwees als ‘Bai bai, ala negru’ – ‘zwart’ in het Roemeens. Toen Webo dat laatste woord hoorde, gingen de poppetjes aan het dansen. Hoogst ongelukkige woordkeuze in die situatie.

De spelers van de Turkse ploeg stelden het vermeende racisme aan de kaak. Na een stevige linguïstische discussie, waar ook de Belgische UEFA-afgevaardigde Roland Tis kwam bemiddelen, beslisten die van Basaksehir van het veld te stappen. Boli Bolingoli en Nacer Chadli, beiden bankzitter bij Basaksehir, volgden. Die van PSG, sterren Kylian Mbappé en Neymar voorop, toonden zich solidair. De wedstrijd werd gestaakt en met 22u vertraging een dag later weer hervat. Met een ander arbitraal kwartet – die van Basaksehir hadden geen vertrouwen meer in de Roemenen.

Quote We vreesden dat de UEFA onze club misschien zou straffen, maar als je voor iets waarachtig en diep als racisme vecht, kan je beter all the way gaan. Nacer Chadli

Op de Euro Leagues Football Show op BBC 5 Live getuigde Chadli gisteravond: “Het heeft ons allemaal diep gekwetst. Ik heb Marokkaanse roots. Ik kan je zeggen: in elk land word je wel eens geconfronteerd met racisme. Als kind. Als tiener. En ook als volwassene. Daarom vond ik dit ook zo triest. Alle spelers in de kleedkamer waren aangeslagen. We houden allemaal zoveel van het spelletje dat we spelen. Maar dit, dit hadden we echt niet verwacht.”

Volledig scherm Pierre Webo, woensdagavond tijdens de opwarming van de 'inhaalmatch'. © AFP

Gevreesd voor straf

“Toen we naar de kleedkamer stapten, zat de schrik er wel een beetje in”, vervolgt Chadli. “Omdat we vreesden dat de UEFA de club misschien zou straffen. Maar als je voor iets waarachtig en diep als racisme vecht, kan je beter all the way gaan. Er gewoon voor gaan, zonder na te denken over de gevolgen. Met de incidenten die er de voorbije jaren wel degelijk zijn geweest, en je kan ze makkelijk terugvinden, heb ik wel mijn bedenkingen over hoe de UEFA met gelijkaardige situaties omspringt. Het zou wat strikter mogen. We zijn blij dat we die beslissing hebben genomen en ons punt hebben kunnen maken.”

De meest aangedane man in het Parc des Princes, Pierre Webo, maakt het ondertussen goed, zegt Chadli. “Hij wordt goed gesteund. He’s fine. Hij is een goeie man, maar zou niet op die manier behandeld mogen worden. Ik hoop dat de UEFA gerechtigheid brengt voor hem.”

Voorbeeld

De Rode Duivel hoopt dat spelers zich in de toekomst niet meer laten doen. Of de discriminatie nu vanuit de tribune komt, van een andere speler of van een official. “We hebben het goede voorbeeld gesteld. Wij als voetballers entertainen de supporters. Dus moeten wij ook met het nodige respect behandeld worden. Discriminatie hoort niet thuis op of rond een voetbalveld. Of we nu zwart, blank of een andere huidskleur hebben. Ik hoop dat we dat signaal nu naar de voetbalgemeenschap en naar de fans hebben gestuurd.”

Volledig scherm Pierre Webo (r). © REUTERS