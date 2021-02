Na de teleurstelling tegen Kiev: de lijst met uppercuts die Club al moest incasseren in Europa wordt steeds langer

Champions LeagueDinamo Kiev kan in het rijtje met onder meer Espanyol, Lyon en Lazio. Een door corona geteisterd Club Brugge kreeg gisteren van de Oekraïners opnieuw een flinke uppercut te verwerken in Europa. Het rijtje wordt steeds langer. Een overzicht.

1987-1988 - halve finale, Uefa Cup - ESPANYOL - CLUB 3-0 (N.V.)

Club is na een 2-0-zege op Olympia dichtbij een derde Europese finale. Totdat Alonso in de return in Barcelona in de 120ste minuut de 3-0 scoort.

1991-1992 - halve finale, Beker der Bekerwinnaars - WERDER BREMEN - CLUB 2-0

Amokachi schonk Club in het heenduel een goeie uitgangspositie (1-0), toch liep het na rood voor de Nigeriaan in Bremen alsnog fout.

1994-1995 - kwartfinale, Beker der Bekerwinnaars - CHELSEA - CLUB 2-0

Verheyen trapt het Club van Broos voor eigen volk langs Chelsea (1-0), maar wederom loopt het mis in de terugwedstrijd. Mark Stein en Paul Furlong bezegelen het lot van blauw-zwart.

2001-2002 - 1/16de finale, Uefa Cup - LYON - CLUB 3-0

Sonny Anderson en het late balverlies van invaller José Duarte: ze staan in het blauw-zwarte geheugen gegrift. De thuismatch werd een ware demonstratie (4-1), de return - hoewel het een zestiende finale betrof - één van de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis van Club.

Volledig scherm Sonny Anderson viert een goal tegen Club. © BELGA

2014-2015 - kwartfinale, Europa League - DNIPRO DNIPROPETROVSK - CLUB 1-0

Het parcours richting een historische halve finale was doenbaar. Zo ook de kwartfinale tegen Dnipro, waarin het na een 0-0 thuis pas in de 82ste minuut van de terugwedstrijd verkeerd liep voor Preud'homme en co. Zonde!

Volledig scherm © AFP

2020-2021- groepsfase, Champions League - LAZIO - CLUB 2-2

Club presenteerde zich dit seizoen sterk. Maar toch zullen vooral twee grote teleurstellingen blijven hangen. Dinamo Kiev én, misschien vooral, ook Lazio. Club moest gaan winnen in Rome om een ticket voor de volgende ronde van het kampioenenbal te pakken. Ei zo na gebeurde dat ook, maar Charles De Ketelaere zag zijn trap uiteen spatten op de onderkant van de lat. Een handvol centimers maakten het verschil tussen ultiem geluk of bittere teleurstelling. Maar het werd dus dat laatste - niet voor het eerst in de Europese geschiedenis van blauw-zwart, dus.

Volledig scherm De Ketelaere en zijn ploegmakkers balen: de youngster zag zijn ultieme knal uiteen spatten op de lat. © AFP

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News