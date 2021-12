Moet CL-loting opnieuw? UEFA blundert met balletje Manchester United

Champions League Horror in Jan Breydel: onherken­baar Club Brugge krijgt forfaitcij­fers om de oren die nog lang zullen nazinderen

Wat een catastrofe. Net op de avond waarin het moest gebeuren, de belangrijkste in het tienjarige tijdperk Mannaert - Verhaeghe, liep nagenoeg alles mis wat kon mislopen. Clement deed een Guardiola’tje, met een verkeerde basiself in een ‘do or die’-match: geen speler die wist waar te lopen of wat te doen. Na 17 minuten stond een apathisch Club 0-3 achter... Pijnlijker kon moeilijk - ‘t werd uiteindelijk zelfs 0-5. Club terug naar af. Weg Europese lente. En dat is erg sneu, na de 4 op 6 waarmee deze campagne gestart was.

