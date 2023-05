Mirakel AC Milan blijft uit: Romelu Lukaku geeft assist voor enige goal en mag dromen van Champions League-triomf

Verweesd bleef hij voor zich uitzitten in minuut 38. Tot Giroud hem rechttrok. Rafael Leão had net dé mogelijkheid op de 0-1 en spanning in de match gemist. De Portugese flankaanvaller, door AC Milan in de heenmatch zwaar gemist met een dijblessure, snelde voorbij Darmian, ging met een heerlijke sleepbeweging voorbij Acerbi maar miste oog in oog met Onana. Voorlangs. Even daarvoor had ook Brahim Diaz een uitgelezen kans op de Kameroense doelman getrapt, al was dat feestje mogelijk niet doorgegaan wegens een vermeende fout op Barella.