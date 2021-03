Miljoenenpoker rond ‘MNM’: Mbappé, Neymar en Messi spelen vanavond met en voor hun toekomst

Kylian Mbappé: Dromen van Real Madrid

Bij PSG werkt het stilaan op de zenuwen. Kylian Mbappé (22) is niet gehaast om bij te tekenen. “Ik ben in volle reflectie over mijn toekomst” is het zinnetje dat ze al iets te vaak hebben gehoord. Mbappé wikt en weegt. Op tafel ligt een voorstel voor vier jaar met optie. Een marktconform loonvoorstel dat beantwoordt aan de eisen van de wereldkampioen: boven 30 miljoen euro per jaar. Mbappé heeft echter nog niet op alle vragen een antwoord gekregen. De aanvaller is gelukkig in Parijs, maar heeft altijd van Real Madrid gedroomd. Meer dan de financiële garanties draait het in de gesprekken naar verluidt over het sportieve: kan Mbappé zich opladen voor nog eens vier jaar gezondheidswandelingen in de Ligue 1, met PSG als alleenheerser?