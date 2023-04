“Mijn save zag er best wel goed uit”: Courtois houdt netten schoon met straffe reflex en bezorgt jonge fan delirium door truitje weg te geven

Ander seizoen, zelfde helden. Real is zo goed als klaar met Chelsea. De titelverdediger ruikt een heruitgave van de halve finale van vorig seizoen, tegen Man City. Thibaut Courtois deed wat Courtois doorgaans in de Champions League doet: een team recht houden. Benzema en Asensio haalden de trekker over. “Bij de rust zag ik de beelden van de save terug. Ik ben blij dat ik zo’n belangrijke redding kon maken”, vertelde Courtois, die na de match ook nog zijn shirt weggaf aan een jonge fan op de tribunes.

Lees ook: AC Milan wint heenmatch van Napoli

KIJK. De samenvatting van Real Madrid-Chelsea

Op televisie krijgt u het ritueel zelden mee.

Thibaut Courtois deed de klittenband van zijn keepershandschoenen snel open. Thibaut Courtois deed de klittenband rap weer dicht. Eerst de linkerhandschoen. Vervolgens de rechter.

Als de bal ver van zijn doel is, dan is een topkeeper constant bezig met zijn uitrusting. In sommige matchen meer dan in een andere. Zeker als hij betrekkelijk weinig werk heeft. Zoals woensdag tegen zijn ex-club, Chelsea.

Het is een manier om zich te focussen. Het is een manier om te zorgen dat alles op orde zit. Voor de match besprenkelt hij de vingertoppen van zijn handschoenen met een beetje water. Met speeksel zorgt hij er tijdens de match voor dat ze voldoende vochtig blijven. Op het hoogste niveau zit het hem immers in de kleinste details.

Volledig scherm © AFP

Real Madrid-Chelsea, kwartfinale in de Champions League, was daar het beste bewijs van. Eén doelman kon op een cruciaal moment, ondanks de uitstekende reflex, een poging van Vinicius Junior niet ver genoeg wegduwen. Karim Benzema - who else? - deponeerde de rebound in het lege doel. Naïef defensief werk genadeloos afgestraft.

In de aanval die er meteen op volgde haalde die andere doelman, Thibaut Courtois, met een ultieme duik een poging van Sterling uit zijn korte hoek. Een briljante save - moet gezegd. Zoals Courtois die al wel vaker uit zijn handschoenen heeft geschud in de Champions League - the love story continues. El Salvador. Vanop de tribunes op Bernabéu rolde zijn naam. San Tibu. Heilige in Madrid, doch zonder aureool.

Courtois vierde zijn redding als een doelpunt. Van ploegmaat Militao kreeg hij er een high five bovenop. De vraag is zijn verdedigers al een aantal keer gesteld: hoe voelt het om met een doelman als Courtois achter je te spelen? Een kwaad woord over zijn keeper zal je in Madrid niet snel horen. Ze hangen aan zijn lippen. Ze dragen hem op handen. Ze liggen aan zijn voeten.

Woensdagavond opnieuw.

Volledig scherm © ANP / EPA / RV

De enige minder vleiende spreekkoren kwamen tot twee keer toe vanuit een uithoek in het Bernabéu. Bij de naamafroeping. Bij het begin van de tweede helft, toen hij aan de kant van de Chelsea-fans postvatte. Alsof hem dat, vijf jaar na zijn tumultueus vertrek in Londen, nog raken kan?

Hij kan het met de handen, hij doet het soms ook met de voeten. Die fantastische pass op Rodrygo in het begin van de tweede helft passeert straks ongetwijfeld ook in de highlights op zijn Instagram. Een andere speler die groot werd, Kalidou Koulibaly, kon met een ultieme challenge de Braziliaan van de 2-0 houden. Geen assist voor Courtois.

Voor de microfoons van Chiringuito en Sky Sports had Todd Boehly, de Amerikaanse weldoener van Chelsea, een 0-3-zege voor zijn miljoenenteam voorspeld. Nog voor het uur moesten ‘The Blues’ met zijn tienen verder, nadat Chilwell aan de noodrem had getrokken.

Interimcoach Frank Lampard krabde zich in de haren. Een halfuur lang was het bidden en hopen dat Real die tweede niet zou maken. Een kwartier voor tijd besliste invaller Asensio met een streep de match. In Londen heeft Chelsea een Real-mirakel nodig. De Koninklijke kan een halve finale ruiken. Een heruitgave van Man City-Real, De Bruyne vs Courtois?

Volledig scherm © ANP / EPA

Oh ja, ook Eden Hazard verdient hier nog een vermelding. Naar zijn status in de geschiedenis van Real Madrid: als voetnoot. Van de bank kwam hij andermaal niet.

De enige liefde die hij woensdag op Bernabéu kreeg, was afkomstig uit het vak dat Courtois beschimpte. Bij de naamafroeping van de invallers van Real gingen de handen bij de uitfans eensgezind op mekaar. Vergeten zijn ze hem daar nog niet.

Zouden ze hem volgende week in Londen, bij zijn eerste terugkeer met supporters, met open armen ontvangen?

Courtois weet alvast wat hem te wachten staat.

KIJK OOK. Courtois, die shirt weggeeft aan jonge fan, over dé save: “Ik ben twee meter groot, maar ga toch snel tegen de grond” Na de wedstrijd was onze nationale doelman duidelijk tevreden. Alvorens de pers te woord te staan ging hij zijn shirt afgeven aan een jonge fan die de hele match met een Belgische vlag had gezwaaid. “Ik ben blij dat ik zo’n belangrijke save kon maken. Ik ben twee meter groot, maar ga toch snel tegen de grond. Dat is een van mijn kwaliteiten. Chelsea speelde een prima wedstrijd. Zelfs met een mannetje minder creëerden ze nog enkele kansen, maar het ziet er goed uit voor ons. Het is enkel jammer dat we geen derde of vierde doelpunt konden maken. Volgende week gaan we opnieuw voluit voor de winst.” In een ander interview na de match kwam Courtois nog eens terug op zijn redding: “Op het veld kan ik na een redding meteen de knop omdraaien en me opnieuw focussen, bij de rust zag ik de beelden van de save. Het zag er best wel goed uit.” (lacht)

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.