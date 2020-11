Mignolet na pijnlijke avond voor Club Brugge: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt”

We maken het onszelf moeilijk gemaakt door zo snel op achterstand te komen”, stak Mignolet van wal na de wedstrijd. “Het was 0-3 na dertig minuten, terwijl je vooraf al weet dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Eigenlijk had ik het gevoel dat er meer in zat, op een andere manier dan. Als we iets langer de nul konden houden, denk ik dat we iets stugger in de duels hadden kunnen zijn en zo iets meer kans maken. Al is dat makkelijk gezegd natuurlijk. Ik denk dat zij na de 0-3 ook de voet van het gaspedaal haalden en geen risico’s meer wilden nemen.”