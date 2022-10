Mignolet: “Een pluim voor Hoefkens en zijn plan” - Vanaken: “Het zou enorm pijnlijk zijn mochten we er nu nog naast grijpen”

“We wisten uit de voorbije matchen dat alles mogelijk is als je het plan goed uitvoert en 100 procent de focus houdt”, zegt Vanaken. “Dan zijn we heel goed en kunnen we in de Champions League meedoen. De tweede helft was moeilijker, dan was het vooral overleven. Maar we scoren op een goed moment. We hebben ook geen grote kansen weggegeven, al hebben we wel geluk dat de penalty gemist wordt. Anders wordt het nog warm. Dit is fantastisch als Club-zijnde.”

In de geschiedenis van de Champions League haalde elke club die startte met 9 op 9 de volgende ronde. “Andere ploegen moeten ons nu inhalen. De druk ligt bij hun. Wij kunnen iets vrijer de laatste matchen ingaan. Maar dat betekent niet dat we minder gefocust moeten zijn. We moeten volgende week met dezelfde mentaliteit naar Madrid gaan. We moeten er vol in geloven dat we die overwintering kunnen pakken, zonder aan te geven dat we er al zijn. Maar het zou enorm pijnlijk zijn mochten we er nu nog naast grijpen.”

Jutglà: “Bijzondere avond”

“Het is altijd speciaal om van een Spaanse club te winnen en er tegen te scoren. Het is een bijzondere avond. Ik heb nog nooit Champions League gespeeld. Dankzij Club kan dat nu. Of dit nog fout kan lopen? Ik weet het niet. Uiteraard zijn we blij met de drie zeges op een rij. Maar er komen nog drie belangrijke wedstrijden aan.”

Mignolet: “Een pluim voor Hoefkens”

