Mignolet "benieuwd" na interessant groepsgesprek: “Het mag niet op en neer zijn”

"Er waren verschillende redenen die aangehaald zijn", zegt de doelman. "Het is vooral een kwestie dat we de lijn van de matchen tegen Zenit en Lazio ook in de competitie kunnen doortrekken. Het mag niet op en neer zijn - we moeten het elke week tonen. Niet alleen morgen tegen Dortmund, maar ook zondag in Oostende. Dat hebben we besproken. En zoiets mag dan niet blijven hangen of anders kan de oplossing ook niet komen. Uit dat gesprek is gebleken dat iedereen gretig is. Is er een mooiere kans om dat te tonen dan tegen Dortmund? Ik ben heel benieuwd."