Meunier deelt assist uit bij terugkeer op Jan Breydel: “Ik wilde niet scoren”

Thomas Meunier keerde vanavond terug op het oude nest. De ex-Bruggeling kwam met Dortmund met 0-3 winnen op Jan Breydel. “Ik had dit niet verwacht”, vertelde Meunier na de wedstrijd. “Club was niet eens zo slecht, maar wij kenden echt een topdag. We hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd te winnen, na een halfuur stond het al 0-3. De organisatie stond zowel aanvallend als verdedigend op punt. We waren heel de wedstrijd goed geconcentreerd. We waren ook bijzonder efficiënt, elke kans was een goal.”

Meunier kwam bij de 0-3 in een kansrijke positie, maar legde de bal panklaar voor Erling Haaland. “Ik wilde niet scoren”, lachte de Rode Duivel. “Ik kreeg de bal en was helemaal alleen. Net wanneer ik wilde schieten, hoorde ik Erling roepen. ‘Geen probleem’, dacht ik. Ik weet dat het voor hem belangrijk is.”

Volledig scherm © BELGA

Witsel: “Voelde me op m'n gemak centraal achterin”

Axel Witsel beleefde al bij al een rustige avond in Brugge. Is Dortmund eigenlijk ooit in de problemen gekomen? “Om eerlijk te zijn, niet echt”, aldus Witsel. “We hadden de hele wedstrijd goed onder controle. We hebben als geheel een sterke match gespeeld. In de tweede helft hebben we iets meer gecontroleerd. We hadden de bal misschien nog iets meer kunnen bijhouden, maar goed.”

Dankzij de snelle voorsprong kon Borussia Dortmund de voet vrij snel van het gaspedaal halen. “Met het aantal wedstrijden dat we moeten spelen is dat inderdaad belangrijk. In de competitie gebeurt het niet elke dag dat we 0-3 voorkomen. Zo kan de coach meer wisselen en spelers brengen die nog niet veel gespeeld hebben. Vandaag kon dat en we zijn heel gelukkig.”

Witsel speelde niet op z'n gebruikelijke positie op het middenveld, wel centraal achterin. “Mats (Hummels, red.) kon er niet bij zijn en de coach had me voorgesteld om op die positie te spelen. Ik had het nog nooit gedaan, maar ik voelde me wel op m'n gemak. Voor m'n eerste keer heb ik het goed gedaan, denk ik.”

