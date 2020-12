Messi vs. Ronaldo: laatste dans tussen twee van de allergrootsten

De Ballon d'Or voor de ene was een extra motivatie voor de andere. Gezonde rivaliteit. Ronald Koeman, trainer van Barcelona, wilde alvast niet kiezen tussen de twee. “Ik kan niet kiezen. Het is geweldig dat deze twee voetballers al zo lang zo’n hoog niveau halen. Het zijn de twee beste spelers van de laatste 10 à 15 jaar. Ze zijn verschillend, maar kunnen allebei ongelooflijke statistieken overleggen. Ik hoop dat alle voetballiefhebbers weer mogen profiteren van hun rivaliteit.” De Spaanse media heeft weer een lucifer gevonden om te stoken.

Een gelijkaardig geluid bij Juve-coach Andrea Pirlo: “Ik geef Koeman gelijk. Het zou een vergissing zijn om tussen een van de twee te kiezen. Het zijn twee fenomenen die elke keer wanneer ze spelen miljoenen toeschouwers spektakel bieden. Het is niet juist te zeggen wie de beste is, we moeten hen beiden gewoon dankbaar zijn.”

Ronaldo en Messi blinken op hun oude dag nog altijd uit in de cijfers, maar de uitschieters zijn er niet meer. Ze zijn weer naar de aarde gedaald. Het is ooit anders geweest. Tien jaar lang verdeelden Messi en Ronaldo de Ballon d’Or netjes onder elkaar. Na de eerste van CR7 in 2008 was de Argentijn vier keer op rij aan het feest, maar Ronaldo trok zich op aan de heerschappij van z'n eeuwige rivaal en sloeg terug. In vijf jaar tijd mocht hij de trofee vier keer in de kast zetten. Enkel in 2015 haalde Messi de bovenhand. De stand was 5-5, tot Messi vorig jaar een zesde keer won. Enkel Luka Modric doorbrak de hegemonie van Messi en Ronaldo in 2018. Dit jaar is er geen uitreiking van de Ballon d’Or, het was wellicht toch voor Lewandowski geweest.

Volledig scherm © AFP

Eerste confrontaties

De eerste clash tussen de twee grootheden vond plaats in 2008 tijdens de halve finales van de Champions League. Cristiano Ronaldo - toen nog in het shirt van Manchester United - miste een strafschop tijdens de heenwedstrijd in Camp Nou, maar dankzij een heerlijk afstandsschot van Paul Scholes stootten CR7 en co toch door. United won dat jaar ook de Champions League, onder meer dankzij een doelpunt van Ronaldo in de finale tegen Chelsea, al miste hij ook een pingel in de beslissende penaltyreeks.

Het seizoen erop nam Messi revanche: onder leiding van Pep Guardiola klopte een fenomenaal Barcelona in de finale het Manchester United van... Cristiano Ronaldo. Messi maakte de 2-0 met een kopbal zoals eigenlijk alleen Ronaldo dat kan.

Volledig scherm © REUTERS

Duizelingwekkende cijfers

Vanaf dat moment kwamen de twee vaker in elkaars vaarwater, want Ronaldo trok naar Real Madrid. In de periode tussen 2009 en 2018 was La Liga als een speeltuin voor Messi en CR7. Ondanks de waanzinnige statistieken van de Portugees, bleek z’n Argentijnse rivaal ongenaakbaar. Messi troefde Ronaldo zowel qua doelpunten (510 vs 450) als assists (173 vs 112) af. De aanvaller van Juventus zette vorig weekend tegen Dinamo Kiev z'n carrièretotaal op 750, Messi staat op 712. Ook op het kampioenenbal is Ronaldo de ‘all time top scorer’ met 132, Messi heeft er 118.

In totaliteit stonden Messi en Ronaldo 35 keer tegenover elkaar. ‘De Vlo’ trok 16 keer aan het langste eind, CR7 10 keer. In die confrontaties scoorde Messi 22 keer, Ronaldo 19 keer. De laatste clash vond plaats op 6 mei 2018, Barcelona-Real Madrid in Camp Nou. De wedstrijd eindigde in een 2-2-gelijkspel, Messi en Ronaldo troffen beiden raak.

Dinsdagavond staan de spots voor het eerst sinds die Clasico weer op allebei gericht. Het vertrek van Ronaldo bij Real Madrid haalde de angel uit de concurrentiestrijd. Op een gala van de UEFA merkte CR7 vorig jaar op dat hij misschien eens met Messi moest gaan eten. "We hebben het podium voor 15 jaar gedeeld. Ik weet niet of het ooit in het voetbal is gebeurd: twee spelers op hetzelfde schavotje. Onze onderlinge relatie is goed. We zijn nog niet samen uit eten geweest, maar ik hoop dat we dat in toekomst gaan doen." Vanavond nog even niet.

Volledig scherm © afp