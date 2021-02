Mbappé: “Waar mijn toekomst ligt? Ik ben gelukkig bij PSG”

De wedstrijdbal had hij stevig onder de arm. De innige knuffels van zijn ploegmakkers en coach Mauricio Pochettino nam hij er graag bij. Kylian Mbappé was gisteren de koning van Camp Nou. Met een hattrick trapte hij PSG nu al naar de kwartfinale. Het verschil was zó groot, geen mens die gelooft in een nieuwe ‘Remontada’ van Barça. “We wisten hoe belangrijk deze heenwedstrijd was voor ons”, reageerde Mbappé meteen na de wedstrijd. “We wilden absoluut winnen, maar de manier waarop is nog mooier. Ik probeer altijd het beste van mezelf te geven in het shirt van PSG. Soms had ik wat pech, maar ik heb me nooit verstopt. Vandaag is de dag dat ik echt loon naar werken heb gekregen.”

Voor Mbappé was het de derde hattrick in de Champions League, eerder flikte hij dat kunstje al eens op 22 oktober 2019 in Jan Breydel tegen Club Brugge. Het was ook al bijna een kwarteeuw geleden dat er nog een bezoeker in slaagde om een hattrick te scoren in Camp Nou. Andriy Shevchenko deed het in 1997 met Dynamo Kiev.

Volledig scherm © REUTERS

Ondertussen wordt er fel gespeculeerd over de toekomst van Mbappé en waar die eventueel zou liggen, hij ligt nog tot de zomer van 2022 vast in Parijs. Maar een nieuw contract heeft hij nog niet getekend, wat de kans op een vertrek komende zomer alleen maar vergroot. “Het zou dom zijn om mijn toekomst van één goede of mindere prestatie te laten afhangen”, zei hij. “Ik ben gelukkig bij PSG en nog meer als we nog veel van dit soort matchen kunnen spelen.”

Compliment van Griezmann

Het mooiste compliment van de avond kreeg Mbappé van Antoine Griezmann. Speler van Barça, maar ploegmakker van Mbappé bij Les Bleus. “Het was een geweldige avond voor hem. De ster van Mbappé kan in de toekomst even fel schijnen als die van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo.”

Ook Barça-coach Ronald Koeman kon niet anders dan nederig het hoofd buigen voor de Parijse superioriteit. “We zijn vandaag op een veel completere ploeg gebotst dan de onze”, zei Koeman achteraf. “Fysiek heeft PSG ons echt overklast.” Koeman kreeg ook de vraag waarom hij uitgerekend tegen dit PSG Gerard Piqué meteen weer in de basis dropte. De 34-jarige verdediger, pas hersteld van een knieblessure, had maar een paar trainingen in de benen en beleefde een moeilijke avond. “Na drie maanden afwezigheid weet je natuurlijk nooit wanneer het hét moment is om een speler opnieuw te brengen. Maar zowel ikzelf, de medische staf als Piqué zelf hadden er een goed gevoel bij. Het is anders uitgedraaid.”

Volledig scherm © AFP