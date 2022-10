Matig AC Milan met billen bloot bij Chelsea, De Ketelaere mist vlak voor rust gelijkmaker

Daar was hij, ei zo na de eerste goal voor Charles De Ketelaere in het plunje van AC Milan. Na een fantastische run van Leao kon ‘CDK’ opeens afdrukken. Kepa bracht redding met één hand. Degryse in de VTM-studio: “Op Champions League-niveau moet deze kans erin.”

Want die kans in de blessuretijd van de eerste helft had het wedstrijdverloop kunnen hertekenen. De vibe van Chelsea kunnen breken. Het stond toen 1-0, verdiend. Want hoewel de Milanezen goed aan de match begonnen weliswaar zonder een kans, namen The Blues na een kwartier over. Met pogingen van Mount, Thiago Silva en de logische goal. Fofana prikte in de kluts na een corner binnen. Mount zag een geniaal lobje nog afgekeurd wegens buitenspel. Voorts had héél Milan, en ‘CDK’ dus ook, het lastig. Chelsea was vinniger, nauwkeuriger, beter.

Na de rust bleef Milan in hetzelfde bedje ziek, Chelsea maalde er niet om. Aubameyang werd niets in de weg gelegd en duwde de 2-0 binnen. Een minuutje of zes later knalde James raak in het dak van het doel. Een bleke De Ketelaere werd op het uur gewisseld, Origi mocht nadien nog een kwartiertje opdraven en tekende voor een kopballetje over. Een eerredder zat er in een overbodig slot niet meer in.

In de andere match in groep E won Salzburg - zonder Ignace Van der Brempt - met het kleinste verschil van Dinamo Zagreb. Salzburg (5 punten) is zo leider, met een puntje meer dan AC Milan en Chelsea. Zagreb (3 punten) is laatste in een groep waar na drie speeldagen alles open ligt.

