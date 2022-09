Matchwinnaar Sylla blinkt van trots tijdens interview en wordt bejubeld door analisten: “Hier zijn echt geen woorden voor”

“De vreugde die ik nu voel, daar zijn echt geen woorden voor”, stak een beresterke Sylla achteraf van wal. De verdediger stond z'n mannetje tegen Schick en co, speelde met lef, verdedigde goed, en knikte (met wat geluk) de 1-0 binnen. “Ik voelde zo veel emoties. Dat doelpunt is echt enorm voor mij. Dat is iets waar ik als kind al van droom. Het was nog eens m’n eerste Champions League-match, en meteen ook m’n eerste goal. (glimlacht) Er gaat veel door me heen op dit moment.”

En dat voor een speler die Club voor amper 200.000 euro wegplukte bij een ploeg van het Ivoriaanse leger. Ook coach Carl Hoefkens stak de bewondering voor z’n goudhaantje niet onder stoelen of banken. “Abakar is het werk van gans de club. Eerst en vooral scouting: je moet hem opmerken en hem voor dat bedrag naar België krijgen. Hij is binnengekomen op de perfecte manier, daar is dag in dag uit mee gewerkt bij NXT. Zijn evolutie werd opgevolgd. Nadien is hij bij Club 1 gekomen, eerst op training en dan volledig bij de groep. En dan merk je dat hij ongelooflijk veel kwaliteiten bezit. Hij is een natuurlijke leider, hij heeft dat meegekregen in zijn opleiding. Hij heeft zeker nog zijn werkpunten. De valkuilen zijn alles wat er nu gaande is, de hype die er nu zal ontstaan. Het is aan ons om hem daarin te begeleiden. We zijn daarop voorbereid en hebben dat in het verleden ook al gedaan.”