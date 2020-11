Marseille verliest twaalfde keer op rij in Champions League en evenaart zo record van... Anderlecht: “We are shit”

Champions LeagueEen donkere bladzijde in de clubgeschiedenis van Marseille. Gisteren gingen de Fransen kansloos ten onder bij Porto. Het is al van 2012 geleden dat er nog eens punten werden gepakt in een Champions League-match. Twaalf wedstrijden op rij. Slechts één ploeg deed het hen voor: Anderlecht.

22 februari 2012. Het is de laatste keer dat Marseille nog eens kon winnen in de Champions League. De Fransen schakelden toen Inter uit (1-0), ondanks een nederlaag in de terugwedstrijd (2-1). In de kwartfinales verloor het beide wedstrijden van Bayern München. Het begin van een pijnlijke reeks.

In 2013/14 pakte Marseille in zes wedstrijden geen enkel punt in de stevige poule met Arsenal, Borussia Dortmund en Napoli. Er volgde een leegte van zeven jaar zonder Champions League-voetbal. Dit jaar mochten de jongens van Andre Villas-Boas nog eens de wei in. Tegen Olympiakos, Manchester City en gisteren ook tegen Porto werd telkens verloren. Goed voor twaalf nederlagen op rij.

De Portugese coach van Marseille is allerminst opgezet met de manier van spelen van z'n team op het kampioenenbal. De 3-0 tegen Porto was dan ook de spreekwoordelijke druppel. “Om slecht te zijn in de Champions League, moet je je eerst kwalificeren. Dat hebben we gedaan... en nu zijn we slecht. Wat we nu kunnen doen? Het moet absoluut beter. We plegen zelfmoord, we bieden doelpunten aan aan de tegenstander.”

Volledig scherm © AP

Record

Twaalf nederlagen op rij in de Champions League. Slechts één ploeg deed het de jongens van de Côte d’Azur voor: Anderlecht. Paars-wit beleefde een dramatische Europese periode tussen 2003 en 2005, waarin het eveneens twaalf keer verloor. Binnen drie weken kan Anderlecht dat record dus definitief kwijt zijn, iets waar ze zeker niet wakker van zullen liggen.

Voor de volledigheid: Anderlecht verloor destijds in de groepsfase van Bayern München, Valencia, Inter, Werder Bremen, Chelsea, Real Betis en Liverpool, om uiteindelijk op bezoek bij Betis in de terugwedstrijd op 6 december 2005 een einde te maken aan de reeks. Voor de quizzers: het record voor meeste wedstrijden zonder overwinning staat op naam van Steau Boekarest (23).

Volledig scherm Onder meer Walter Baseggio, Vincent Kompany en ex-Anderlecht-coach Besnik Hasi in 2004. © photo_news