Manchester City of Real Madrid in finale? Onze analisten hebben een andere mening

Manchester City of Real Madrid? Na een match om duimen en vingers van af te likken is alles nog mogelijk in Bernabéu volgende week. En dus hebben ook onze VTM-analisten een verschillende mening wie de finale haalt.

De Bruyne of Courtois? Jan Mulder: “Er was een klassenverschil in voetbalkunst, maar voor mij is Real nu favoriet. Ze spelen thuis en het verschil is maar één doelpunt. Real heeft een palmares en dus ervaring in dit soort wedstrijden. Bij City is dat het tegenovergestelde.” Marc Degryse is het er niet mee eens: “Maar City gaat ook scoren in Madrid. Ze gaan op dezelfde manier spelen. Ik denk dat City de finale haalt.”