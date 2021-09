Manchester City houdt met wederoptredende De Bruyne de punten thuis in spektakelstuk tegen RB Leipzig: 6-3

In de samenvatting hierboven zitten maar liefst negen goals. Spektakelstuk in het Etihad-Stadion. Manchester City maakte er vijf tegen Red Bull Leipzig, dat in eigen land drie van zijn vier wedstrijden had verloren. Bevestiging dat een team zoekende is.

Dat bleek ook op het veld. Jesse March, de opvolger van Julian Nagelsmann, heeft nog heel wat werk. Bij elke aanval was Man City gevaarlijk.Ze maakten er zes, maar Pep Guardiola sakkerde bij momenten. Drie tegengoals uit drie pogingen.

Elk met hun eigen verhaal. Onoplettendheden achterin op hoge ballen. Kevin De Bruyne die in het middenveld over de voet van arbiter struikelt. Zulke stoten. Christopher Nkunku bedankte. De jonge Fransman kopte zichzelf de clubgeschiedenis in met de eerste Champions League-hattrick ooit voor een Leipzigspeler. Tennisscore.

Aké, Mahrez (penalty), Grealish, Cancelo (prachtgoal) en Jesus scoorden voor City. Tussendoor had Mukiele een bizarre own-goal gemaakt op een knappe cross van de wederoptredende De Bruyne. Die verdiende een eindproduct. De Bruyne kwam traag opgang, maar speelde nadien zijn match. Na zeventig minuten haalde Guardiola hem naar de kant. Met die enkel springen ze nog altijd voorzichtig om.

De grootste verrassing stond echter op het officiële wedstrijdblad van UEFA. Achter Ruben Dias een c in een cirkel. Het symbool voor de aanvoerder. Het was de eerste keer dat de Portugese topverdediger de band kreeg. Na een jaar bij Man City heeft hij zich serieus opgewerkt in de pikorde. Leider van defensie, nu ook een van de baasjes in de spelersraad.

De Braziliaanse veteraan Fernandinho is op papier nog altijd de kapitein van Man City, maar zijn eerste twee stand-ins zijn wel gewijzigd. Tot vorig jaar was ene De Bruyne immers de vice-aanvoerder. De leider met de voeten op het middenveld.

De Rode Duivel maakte zijn comeback dus zonder die aanvoerdersband die hij vorig seizoen 23 keer droeg. Niet dat het hem veel kan schelen. Na het vertrek van Vincent Kompany en David Silva droomden de commerciële breinen binnen de club dat De Bruyne ooit als kapitein een grote trofee de lucht in zou steken. Zijn populairste speler met een beker in de armen voor de symbolische foto.

De spelersgroep van Man City besliste er de voorbije weken anders over. Pep Guardiola mengt zich niet in de debatten. Hij is een trainer die zijn spelers laat beslissen over wie er hen in de spelersraad vertegenwoordigt. De Bruyne behield zijn plaats, maar op de vierde rij.

Fernandinho, Ilkay Gündogan en Ruben Dias kregen meer stemmen dan hem. Een rol waarmee hij kan leven. Dat hij twee jaar lang stand-in was, was voor hem een eer, maar ook niet meer dan dat. Hij gaat er geen oorlog over maken.

