Man United haalt uit en Barça wint van Juve: bekijk hier alle samenvattingen van de CL-matchen van gisteren

Champions League “UEFA verschuilt zich achter testproce­du­re”: onze reporter in Rusland beant­woordt jouw vragen

20 oktober In Sint-Petersburg hoort Club Brugge vanavond voor het eerst in dit aparte voetbalseizoen de hymne van de Champions League. Jarno Bertho, een van de slechts twee Belgische journalisten in Sint-Petersburg, beantwoordt via de HLN LIVE hierboven jouw vragen rond de Brugse opener tegen Zenit.