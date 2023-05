Man City overklast Real en stoot door naar finale van de Champions League, twee assists voor De Bruyne

Kevin De Bruyne en co kijken over enkele weken het Inter van Romelu Lukaku in de ogen in de finale van de Champions League. Manchester City maakte in eigen huis gehakt van titelverdediger Real Madrid: 4-0.

Een overrompeling. Anders kon je de eerste helft in Manchester niet omschrijven. Man City overvleugelde Real Madrid langs alle kanten. De Bruyne, Bernardo Silva, Gündogan en Rodri zwierven naar hartenlust, de bal ging in sneltempo van voet tot voet. Bij momenten leek het alsof de thuisploeg met een man meer speelde.

Bij Real wisten de verdrinkende oudjes Modric en Kroos niet waar eerst kijken, Vinicius stond machteloos te molenwieken. Ancelotti fronste de wenkbrauw. Zijn concullega in de andere dugout coachte de nagenoeg perfecte wedstrijd.

Vlak voor het kwartier resulteerde de overmacht van City voor het eerst in doelgevaar. Haaland kopte, Courtois stond op de juiste plaats. Een puike redding, maar eentje die verbleekte bij wat onze nationale nummer één enkele minuten later uit z’n handschoenen schudde. Weer was het Haaland die kopte, Courtois - nochtans tegenvoets - pakte uit met een gewéldige reflex. Was het zo’n avond?

Neen, want twee minuten later was het dan toch prijs. De Bruyne stuurde Bernardo in het laantje, de Portugees fusilleerde een kansloze Courtois. 1-0, oververdiend. De frustraties van Vinicius stegen intussen naar een zenit.

Na die openingsgoal kende Real een korte, voorzichtige opflakkering. Ei zo na genoeg voor de gelijkmaker, maar de schicht van Kroos spatte uiteen op de lat. Het Etihad slaakte een zucht van opluchting - kampioenengeluk?

Twee minuten later kreeg Real het deksel keihard op de neus: uitblinker Bernardo - weer hij - kopte de 2-0 binnen. Uitgerekend de speler die puur qua stijl Messi het dichtst benadert, diende de Madrilenen het nekschot toe.

Na de rust had Real een nieuw Champions League-mirakel nodig. Ancelotti probeerde de bakens te verzetten door Rüdiger - verrassend op de bank na zijn sterke prestatie in de heenmatch - te brengen voor Modric, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Man City hield meesterlijk de controle - dat is al eens anders geweest in de beslissende fase van het kampioenenbal.

Een kwartier voor tijd mochten de boeken helemaal dicht toen Militão een vrije schop van De Bruyne in eigen doel verlengde. De City-fans dansten vrolijk de Poznań - een tafereel waarbij de supporters met de rug naar het veld op en neer springen. Een avond zoals het Etihad er maar weinig gekend heeft.

Na de 3-0 kreeg De Bruyne nog z’n applauswissel, City speelde de wedstrijd eenvoudig uit. Invaller Julian Alvarez zette de kers nog op de taart na een héérlijke pass van Foden. 4-0 - wat een afstraffing. Geen tweede opeenvolgende Champions League-triomf voor Thibaut Courtois, al kun je het hem moeilijk verwijten.

Toch wint een Belg straks zeker de beker met de grote oren. De Bruyne en co kijken op zaterdag 10 juni het Inter van Romelu Lukaku in de ogen in Istanboel. Steekt ‘KDB’ daar een hand uit naar de Gouden Bal?

