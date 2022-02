Man City met De Bruyne én Lavia naar Lissabon

Champions League Hoogspan­ning in Champions League: Xavi heeft een plan — en dat zal nodig zijn, álles nog mogelijk in groep G en scoort Lukaku na 85 dagen?

Spanning bij FC Barcelona. Voor het eerst in 21 jaar kan de groepsfase in de Champions League de eindhalte worden. Bayern München wil hen maar al te graag uit het kampioenenbal knikkeren — de topaffiche is te bekijken op VTM 2.

8 december