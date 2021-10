Man City-coach Pep Guardiola: “Goede tips van Kompany gekregen”

“We speelden een goede wedstrijd, alleen kon het slot van de eerste en tweede helft beter”, aldus Pep Guardiola bij VTM. “We hadden de controle en veel kansen. Het ging niet makkelijker dan verwacht. Je moet altijd je job doen. Ik weet wat Club hier heeft gedaan tegen PSG en dat ze wonnen in Leipzig, een van de beste teams in Duitsland. Ik ga mijn ploeg of onze opponenten niet onderschatten. Wij verdienden de zege. Of we opgelucht zijn dat we weer tweede staan in de groep? Neen, dit resultaat hebben we te danken aan de manier waarop we gespeeld hebben. Dit is een korte competitie: als je enkele keren verliest, zit je in de problemen. In Parijs speelden we ook op dit niveau, zonder succes. Maar vandaag konden we wel scoren.”