Maakt hij ook vanavond wéér het verschil? Kevin De Bruyne, City’s man van de knock-outfase en koning van de kwartfinale

Champions LeagueZijn cijfers over dezelfde periode verbleken naast die van monsters als Ronaldo, Lewandowski, Messi of Mbappé. Toch weet Man City dat het in de knock-outfase altijd kan rekenen op Kevin De Bruyne: hun koning van de kwartfinales.

Vorige week tegen Atlético speelde De Bruyne (30) zijn vijftigste match in de Champions League voor Manchester City. Een frustrerende avond in de loopgraven bekroonde hij met de winnende treffer en een ‘Man van de Match’-trofee van UEFA.

De Bruyne debuteerde op 15 september 2015 voor Man City in de Champions League – een invalbeurt van 20 minuten toen. Zijn doelpunt tegen Atlético was zijn elfde op het kampioenenbal. Een aantal waarmee hij sinds zijn entree bij City op plaats 35 staat van alle schutters. Geen uitzonderlijk aantal, maar op de lijst is hij wel de best scorende centrale middenvelder.

Sterling

Toch is hij, ook met zijn 18 assists erbij, over die periode niet de meest beslissende speler bij zijn club. Die eer moet hij laten aan winger Raheem Sterling, goed voor 24 doelpunten en 20 assists. Qua doelpunten doen ook de ondertussen gestopte Sergio Agüero en Gabriel Jesus beter.

Pas als we de opsplitsing maken tussen de groepsduels, die City doorgaans met enkel doelpuntenfestijnen afhaspelt, en de beslissende fase van de Champions League, dan kantelen de cijfers in het voordeel van De Bruyne. Vijftig procent van zijn doelpunten en assists levert hij in de knock-out-wedstrijden, dertig procent zelfs in de kwartfinales. Het is het moment waarop hij het dodelijkst is.

De statistieken van Kevin De Bruyne in de Champions League voor Manchester City:

Volledig scherm © HLN

Nog werk

In zijn eerste seizoen sleurde hij Man City met twee goals voorbij PSG. In een spektakelmatch tegen Tottenham, waarin City toch werd uitgeschakeld, bracht hij drie van de vier goals aan. Twee jaar geleden scoorde hij tegen Lyon. Vorig jaar tegen Dortmund. En vorige week dus tegen Atlético. In de kwartfinale kan City op zijn koning rekenen met beslissende goals en acties. De rondes erna heeft hij nog werk.

De Bruyne mag dan wel in één op de twee matchen bepalend zijn voor City in de Champions League, toch verdwijnen zijn cijfers in het niets tegen die van de topperformers. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar hebben sinds 2015 duidelijk nog andere standaarden gezet.

Zijn cijfers verbleken wel naast die van monsters als Ronaldo, Lewandowski en co:

Volledig scherm Statistieken concurrenten De Bruyne. © HLN

BEKIJK. De Bruyne sloopt Madrileense muur en schenkt City de winst:

Volledig scherm © AP