Lukaku ook in Champions League van goudwaarde: 'Big Rom' kopt titelverdediger Chelsea naar zege tegen Zenit

Romelu Lukaku is het type dat een deur met een forse por openzwiert. Hebben ze gezien bij West Bromwich Albion, waar hij 2 doelpunten maakte in zijn eerste vier matchen. Hebben ze ervaren bij Everton en Manchester United waar hij binnenkwam met vier goals in zijn eerste vier matchen. Hebben ze mogen aanschouwen bij Inter, waar hij na zijn miljoenentransfer een twee in vier scoorde.

Tegen Zenit, een lastig uit verband te spelen tegenstander, nam Lukaku de tijd om in de match te groeien. Zijn eerste helft was er één om te vergeten. Ook bij de Champions League-winnaar leeft een spits soms op kruimels. De loopacties waren vaak goed. De service was minder. Die lijn trokken de ‘Blues’ door van afgelopen weekend. Het was wachten op die ene perfecte bal.

César Azpilicueta schilderde hem op zijn hoofd. Een kwartier voor tijd knikte Lukaku de winner tegen de touwen. Hij gooide er een oerkreet achterna, coach Thomas Tuchel balde de vuist. Voor 115 miljoen euro heeft Chelsea een levensverzekering gekocht. Chelsea hoeft zelfs niet goed te spelen om te winnen. Voor de derde keer in vier wedstrijden luistert de man van de beslissende treffer naar de naam ‘Big Rom’. Luidst bezongen speler op Stamford Bridge.

Volledig scherm © AP

Het is ook de meest kritische analisten niet ontgaan. Ex-Man Unitedverdediger Rio Ferdinand voegt zich in het kamp van believers - in Lukaku’s United-dagen was hij niet helemaal overtuigd. “Onlangs heb ik hem gesproken”, aldus Ferdinand. “Ik voelde de honger bij hem. Als ik over Lukaku nu moet spreken - I don’t care. Hij is één van de beste nummer negens in de wereld. Een feit. Daar hoeven we zelfs niet meer over te discussiëren. We praten over Harry Kane, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Erling Haaland. Lukaku danst nu met hen mee. Als je naar de Serie A gaat, daar Inter naar de titel leidt, dan hoor je tot het kransje.”

In blessuretijd verprutste Lukaku wel de kans op er nog een tweede te maken. Hij besloot, een beetje egoïstisch, via een verdediger in de reclameborden. Spitsen blijven spitsen. Het publiek zag het door de vingers. Terwijl hij zijn ontgoocheling verbeet, zetten ze zijn liedje aan.

Populaire jongen.

Volledig scherm © AFP

Nog in de groep van Chelsea ging Juventus makkelijk winnen bij Malmö. Alex Sandro, Paulo Dybala en Alvaro Morata scoorden voor de ‘Oude Dame’. In groep G waren er geen winnaars. Sevilla en FC Salzburg speelden in de vooravond al 1-1 gelijk en Lille en Wolfsburg hielden het op 0-0, nadat een treffer van Jonathan David kort na rust werd afgekeurd. Bij Wolfsburg stond Koen Casteels tussen de palen, Dodi Lukebakio en Sebastiaan Bornauw vielen in voorbij het uur. De 20-jarige Belg Amadou Onana mocht in het slot invallen bij Lille.

Volledig scherm © Photo News

