Lukaku krijgt Mertens stilaan in het vizier met 11 CL-doelpunten, manager: “Als het mentaal goed zit, dan is hij de beste spits ter wereld”

Champions LeagueEens te meer was hij redder in nood. Op ‘Big Rom’ kan je rekenen, op de defensie van Inter minder. Ook in de Champions League staat Romelu Lukaku eindelijk in de dubbele cijfers: De jacht op Dries Mertens is ingezet. Zijn missie: die van beste Belgische schutter aller tijden. Zijn manager noemt hem in elk geval al de beste ter wereld.

In Italië raken ze niet uitgepraat, zeker niet uitgeschreven over ‘Big Rom’. Met het aantal pagina’s dat het afgelopen jaar in de Gazzetto dello Sport over hem is verschenen, kan Romelu Lukaku makkelijk een kamer van vier op drie in zijn appartement behangen – zo ijdel is hij wel niet. Rom-mania in het roze. Nog altijd gaat er amper een dag voorbij zonder foto, stats of vermelding van de Duivel in de belangrijkste sportkrant. Is donderdagochtend (zie onder) heus niet anders zijn na zijn doelpunt in de Champions League.

In de aanloop naar de confrontatie met Borussia Mönchengladbach zette de infograficus van de Gazzetta hem letterlijk op een podium. Op het derde trapje achter Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski, twee bombers van een buitenaards niveau. Lukaku had voor woensdag in acht opeenvolgende Europese wedstrijden gescoord, vandaag zijn er dat negen. Ronaldo (11) en Lewandowski (9) doen straffer. Zij lukten hun reeks in de Champions League. Lukaku speelde tussenin met de tegenstand in de Europa League. Klein verschil. In zijn serie zitten er maar drie goals op het kampioenenbal.

Met zijn doelpunt voor rust, een simpele intikker met rechts, zette Lukaku een punt achter een frustrerende helft. Twee teams gingen er vol voor. Veel energie, weinig ruimte, amper kansen. Het was leven van kruimels voorin. Ondertussen hijgde de Zwitser Nico Elvedi in zijn nek. Een minder brede borstkas dan hij, maar wel zijn gelijke in de lucht.

Lukaku miste een paar simpele passes. Gelukkig zat er op San Siro geen grote massa die op hem kon fluiten. Vervolgens wiste hij die missers uit met twee overstapjes en een schot dat voorbij de verste paal hobbelde. De enige noemenswaardige mogelijkheid voor de pauze. Lukaku op zijn best: combinatie van snelheid, power en stootkracht. Met zijn linker was het wellicht raak geweest. Meteen na rust zette hij die ‘misser’ recht.

Kloof met Mertens nog 5 goals

In het slot behoedde hij met een intikker Inter voor een blamage (2-2). De herbouwde verdediging van Antonio Conte staat niet op punt, zijn spits speelt redder in nood. Die bittere ontgoocheling in de Europa Leaguefinale heeft hem extra motivatie gegeven: u weet wel, die own-goal. Hij staat bijzonder scherp. Zijn dubbel tegen Gladbach bracht zijn totaal op zes in vijf matchen voor Inter, zijn negende in acht matchen voor club en land. Zijn elfde in 23 wedstrijden in de Champions League. Daarmee sluipt hij dichter bij Dries Mertens, met zestien goals nog altijd de beste Belgische schutter ooit. De kloof bedraagt nog vijf doelpunten.

Hongerig als hij is, wil hij die snel dichten. Al hunkert hij nog harder naar een prijs. Lukaku: “Vorig seizoen hebben we niks gewonnen. Het kampioenschap verloren met een punt. In de halve finales van de Coppa Italia zijn we eruit gekegeld en tegen Sevilla maakten we er twee, maar kregen we er drie om de oren. Kan gebeuren. Enkel door te lijden word je beter. De weg naar een triomf is hard werk. Vergt karakter en een analyse van je eigen limieten. Ik ben strijdvaardig. Ik verlang naar verlossing en succes. Verliezen kan, maar enkel als je er lessen uit trekt om te zegevieren.”

Het gelijkspel zinde hem niet, maar opnieuw toonde Lukaku zijn ploegmaats de weg.

‘A leader by example’. In een rood shirt, in het blauw en zwart en donderdagochtend ook in het roze.

Dat van la Gazzetta. “Gelukkig is er Lukaku”, klonk het daar.

Manager: “Beste spits ter wereld”

Z’n manager Federico Pastorello kwam na de match met een verklaring op Sky Sports. “Het was voor Romelu uiteindelijk de juiste keuze om naar Italië te komen en in het bijzonder naar Inter. Hij heeft er een familie gevonden. De supporters houden van hem en dat heeft hij nodig. Hij moet liefde rond zich voelen. Hij is daar gevoelig voor. Als mensen van hem houden en voor hem zorgen. Als het op dat vlak mentaal goed zit, dan is hij de beste spits ter wereld.”

Lukaku kritisch: “Dit was geen goeie prestatie”

De Rode Duivel zelf reageerde na de match ook bij Sky Sports. Lukaku vond de prestatie van het team belangrijker dan zijn eigen succes. “Persoonlijk vind ik niet dat het vandaag een goed resultaat was. We kunnen beter. We moeten blijven werken aan onze fouten en mentaal sterk blijven. Vooral verdedigend moet het gewoon beter. De twee goals kwamen er na vermijdbare foutjes achterin. Ook vooraan werden wel wat kansen gemist. In Champions League-wedstrijden als deze wordt dat cash betaald.”

