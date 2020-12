Lukaku geeft Inter levenslijn met twee goals tegen Gladbach, Italiaanse pers looft ‘Big Rom’

Op een half uur van de uitschakeling sleurde ‘Big Rom’ zijn team erdoor tegen Mönchengladbach. Sterke actie bij zijn eerste. Simpel afgewerkt bij de tweede. Hij was een voorlijn op zich. Power, techniek en doorzicht, zie enkele knappe doorsteekpassen. Matchwinnaar en uitblinker.

Vier van zijn vier Champions Leaguegoals scoorde hij dit seizoen tegen Yann Sommer, de doelman van Gladbach. Op een of andere manier liggen de Duitsers hem. Ze weten geen raad met de Rode Duivel. Twee dubbels.

Inter moest winnen in Mönchengladbach om zijn Europese kansen nog enigszins levendig te houden. Door de nederlaag van Real bij Shakhtar ligt alles weer open in Group B. Met vijf punten is de kwalificatie geen zekerheid, maar is de volgende ronde in de Champions League zelfs niet meer uitgesloten. In het slot sprong de VAR Inter te hulp, toen Gladbach de gelijkmaker (3-3) maakte. De Nerazzurri bibberen graag.

Vierde dubbel

Het was de vierde dubbel van Lukaku dit seizoen bij Inter. Tegen Torino sleurde hij zijn club er tien dagen geleden ook al door na een achterstand. In de heenwedstrijd tegen Gladbach bezorgde hij Inter een punt. Belangrijk op de belangrijke momenten. Twaalf matchen, elf goals. In zijn laatste 12 matchen in Europa, 13 goals en 4 assists. Cijfers om mee te pronken. Was hij ooit sterker? “Ik beleef het beste moment uit mijn loopbaan hier, bij Inter”, zei Lukaku. “Ik bedank de coach, de staf, de ploegmaats. Ik ben gewoon een van de vijfentwintig.”

De Gazzetta dello Sport omschreef de prestaties van Lukaku als volgt: “Zakaria, zijn bewaker, mocht dan een kleerkast zijn, maar de Belg slaat muren omver.” In Spanje zien ze het graag gebeuren. Thibaut Courtois en Eden Hazard sturen hem een bedankje, zijn media ook.

Italiaanse pers looft ‘Big Rom’: “Opnieuw getoond dat hij een van beste spitsen ter wereld is”

‘Big Rom’ oogde logischerwijs lof in de Italiaanse pers. “Lukaku heeft opnieuw getoond dat hij een van de beste spitsen ter wereld is”, aldus La Gazzetta dello sport. “Bij zijn eerste doelpunt pakte hij uit met een buitengewone combinatie van techniek, kracht en afwerking. En zeggen dat zijn rechtervoet in principe zijn mindere voet is. De winning goal was een stuk simpeler. Lukaku maakt geen onderscheid: of ze nu makkelijk of moeilijk zijn, hij scoort sowieso doelpunten. Dankzij deze brace zit hij aan vier treffers in de Champions League. Tel de zeven gescoorde goals in de competitie erbij en we zitten al in dubbele cijfers. Conte had er altijd van gedroomd om hem te coachen.”

“Lukaku il Magnifico”, pronkt op de voorpagina van Corriere dello Sport. “Inter moest winnen en de onvermijdelijke Lukaku zorgde daarvoor. Hij gidste zijn team met twee doelpunten naar de zege, waardoor Inter nog kan hopen op Europese overwintering.”

Volledig scherm © Sofascore

