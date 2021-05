Lof voor Tiger Woods-achtige De Bruyne voor wie “de Nobelprijs voor de Vrede niet ver weg is”, Franse pers kraakt “onuitstaanbare” Neymar

Champions LeagueVeertien schoten op doel, niet één tussen de palen. Het failliet van PSG, gisteravond in Manchester uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League, wordt in de Franse media uitvergroot door de draak te steken met de wanprestatie van Neymar. Voor de match had de Braziliaan beloofd oorlog te maken, maar oorlog had hij vooral met de bal en op het einde met de Citizens. Wat een verschil met de Engelse pers, die de lof op het collectief sterke Man City bezong en De Bruyne -net als Foden en Mahrez- in het bijzonder.

“Was dit om te lachen, Neymar?”, vraagt France Football zich af. “Was het echt nodig om de bal telkens zes keer aan te raken vooraleer door te spelen? Alsof al het slechte dat in Neymar zit, naar boven kwam tegen Man City. Geregeld gewoon onuitstaanbaar. Wou alles op z’n eentje doen. Misschien omdat Mbappé niet van de partij was, dat hij dacht dat de wedstrijd rond hem draaide. In zijn ogen is hij ongetwijfeld het centrum van de wereld, maar Neymar irriteerde vooral zijn ploegmaats door hen al te zelden aan te spelen. De Braziliaan liet na om met een resem kansrijke posities iets goed te doen. Naast dat egoïsme kwam daar nog eens een dramatisch slot van de partij bij, waarin hij besloot zich fysiek af te reageren op de Citizens. PSG liet zich kennen. Ook Neymar, terwijl die toch zogezegd de technische leider moest zijn. Nog maar eens gedreven door zijn emoties, kende Neymar een catastrofale avond.” Een 2 op 10 krijgt hij van France Football, net als Florenzi, Diallo en Icardi. Die eerste twee werden een rad gedraaid door respectievelijk Foden en Mahrez, de spits kwam nooit in het stuk voor.

Quote As PSG wil slagen in zijn cur­sus-Ney­mar, zal het toch zijn gedrag moeten herbekij­ken Jerome Rothen, analist RCM Sport

“Neymar, een genie zonder idee”, kopt Le Parisien. “De Braziliaan miste zijn halve finale volledig. Zonder inspiratie, kon het niveau van PSG nooit de hoogte instuwen. Teleurstellend. Als hij te veel de solotoer opgaat en wil aantonen dat de kritiek op hem onrechtvaardig is, heeft hij de neiging om het te ingewikkeld te maken en vergeet hij zijn ploegmaats. Voetbal blijft echter vooral een collectieve sport. Dat werd gisteren nog eens duidelijk.” Ook voor Le Parisien krijgt Neymar amper 2 op 10. En ook in L’Equipe komt de Braziliaan niet goed uit de verf. De prestigieuze Franse krant geeft hem een ​​van de slechtste punten, een 3. “Niet dat Neymar er niet voor vocht, het was meer in zijn sterke punten waarin hij faalde: veel balverlies, slechte passes, ondoordachte keuzes. Ook met zijn dribbel kon niet één keer het verschil maken, zeker niet tegen Kyle Walker. Teleurstellend.”

Bij RMC Sport ten slotte wou ex-speler en analist Jerome Rothen niet alle Parijse problemen in de schoenen van Neymar schuiven. “We verwachten meer van hem natuurlijk. Ik als eerste. Maar Neymar is alleen ongelofelijk als alles in het hoofd goed zit en hij rond zich spelers heeft die in de juiste ruimtes lopen. Kijk, Neymar was zeker niet goed, maar niet alleen Neymar is het probleem van PSG. Ik hoor nu dat Leonardo zalft, al zal dat vooral zijn opdat Neymar zijn contract (dat loopt in de zomer van 2022 af, nvdr) te verlengen. Maar als PSG wil slagen in zijn cursus-Neymar, zullen ze toch zijn gedrag moeten herbekijken. Als hij niet goed is, zoals gisteravond, moet je hem dat ook in het gezicht kunnen vertellen.”

Zo hard Neymar neergesabeld werd in de Franse pers, zo veel lof was er voor De Bruyne en Man City in de Engelse. Niet dat KDB 'man van de match’ was zoals in de heenmatch in Parijs -daarvoor staken Foden en vooral Mahrez er bovenuit- maar de Rode Duivel speelde in een van de belangrijkste matchen van z’n carrière wel weer gewoon sterk. Zich in zijn ongewone positie als valse negen geregeld wegcijferend voor het collectief. En als het over De Bruyne gaat, worden de superlatieven altijd net dat ietsje makkelijker bovengehaald, zo blijkt alweer. In de kwalititeitskrant The Guardian, die Mahrez met zowaar 10 op 10 bedacht, kreeg onze landgenoot een 9. “Stijlvoller dan ooit. De krachtige pieken van de Belg rukten Paris Saint-Germain de hele avond uit elkaar.”

Quote Er is een daad van God voor nodig - in de vorm van hagel in mei - om de man te verstoren die waarschijn­lijk, als hij er zin in heeft, een voetbal op de maan zou krijgen. The Thimes

Een 8 voor De Bruyne in ‘Daily Mail. “Lijkt steeds meer plezier te vinden in zijn rol en zet vooral in de omschakeling geregeld zijn turbo op. Altijd gevaarlijk.” Ook bij die andere kwaliteitskrant, The Times, erg mooie woorden. “De finale van de Champions League is een podium dat geknipt lijkt voor een buitenbeentje als Kevin De Bruyne. De maestro liet tegen PSG alweer zien waarom hij de belangrijkste kanshebber is om de trofee van Speler van het Jaar te winnen. Toen De Bruyne vroeg in de wedstrijd een slechte pass gaf, was de enige mogelijke verklaring het grillige weer. Er is een daad van God voor nodig - in de vorm van hagel in mei - om de man te verstoren die waarschijnlijk, als hij er zin in heeft, een voetbal op de maan zou krijgen.”

“Dat lukte De Bruyne gisteravond niet, maar met zijn betrokkenheid bij de 2-0 en die perfecte pass op Foden toonde hij nog maar eens een Belgische held voor de City-fans te zijn. Het was een van die ballen waarbij hij wel preciezer lijkt te zijn dan de beste Tiger Woods.”

De ‘Evening Standard’ zag dat De Bruyne “een bedreiging” was elke keer hij aan de bal was. Ook daar een 8 op 10. “De Bruyne trok PSG-verdedigers aan overal waar hij naartoe liep en creëerde zo veel ruimte voor anderen.” Voor de grappige afsluiter zorgt het Franse ‘So Foot’. Noot: in Frankrijk wordt er lacherig gedaan met de voornaam Kevin. “Bij elke baltoets deed De Bruyne de pesterijen die alle Kevins ter wereld al ondergaan hebben, telkens wat meer wegebben. Hetzelfde ook voor alle roodharigen. De Nobelprijs voor de Vrede is niet veraf meer. Vervangen in minuut 81 door Jesus, die heel wat minder goddelijk was.”

